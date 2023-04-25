Одно вражеское подразделение теперь находится на карантине.

Российские оккупанты подхватили сибирскую язву на Запорожском направлении, сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его информации, опасной инфекцией захватчики заболели, когда рыли окопы.

"Оккупанты рыли окопы, случайно разрыли скотомогильник и подхватили сибирскую язву. Нет, это не эпизод из фильма ужасов - это реалии бытия свин*собак на Запорожском направлении", - поделился Федоров.

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Одно вражеское подразделение теперь сидит на карантине, добавил мэр Мелитополя. Двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза - выписали и увезли в неизвестном направлении.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости о "приключениях" оккупантов

20 апреля 2023 года россияне потеряли еще одну "птичку" в оккупированной Кирилловке. Вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация пока одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекают на гибель всего экипажа.

На следующий день стало известно, что российские захватчики не справились с управлением и перевернули установку ПВО на одной из улиц оккупированного Мелитополя.

Война новости - главное

Российские оккупанты сейчас сосредоточили силы на наступательных действиях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время, как сообщает Институт изучения войны, захватчики продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не достигли никаких территориальных успехов.

На Донбассе террористы изменили тактику применения своей авиации и дронов-камикадзе с целью выявления систем украинской противовоздушной обороны и нанесения ударов по ним.

На юге украинские защитники продолжают зачищать левый берег Днепра от российских захватчиков, уничтожая их технику.

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