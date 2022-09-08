Свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре российские оккупанты сочетают с обстрелами противоположного берега.

Захваченный россиянами Энергодар и окружающие села в очередной раз обесточены.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Недолго энергодарцы радовались восстановлению электроснабжения. Двадцать минут назад свет снова исчез. И снова во всем городе. Также сообщают, что света нет и в окрестных селах и других населенных пунктах области", – сообщил он.

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По словам городского головы, свои провокации с обстрелами в самом Энергодаре оккупанты сочетают с обстрелами противоположного берега.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в Энергодаре раздался мощный взрыв. Город остался без света и воды. Мэр города сообщил о многочисленных "прилетах". В частности, у "Газового Хозяйства", рядом с подстанцией "Луч", а также возле "Городского парка".

Утром 7 сентября часть города Энергодар Запорожской области оставалась без электроснабжения из-за повреждения подстанции "Луч".

Вечером 7 сентября в результате очередного обстрела российских захватчиков город Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция, второй раз за день остался без электроснабжения.

Как отметил городской голова, работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу на нет и нужно все начинать с начала.

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