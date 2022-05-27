Сим-карты с российскими номерами уже продают в Запорожской области.

Временно оккупированные российской захватнической армией Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на "советника" так называемого "главы Крыма".

"В администрации Запорожской области нам подтвердили: "Область переходит на российский код +7. В регион зашел новый оператор мобильной связи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Запорожской области в продажу уже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

Как сообщал УНИАН, ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном гражданстве России для жителей Херсонской и Запорожской областей. При этом оккупанты незаконно контролируют только отдельные районы этих областей.

В Офисе президента уже сравнили выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях с билетами в концлагерь, а также назвали это юридически бессмысленным и бесперспективным.

По данным украинской разведки, Россия хочет остаться в Херсонской области надолго. Захватнические войска строят в регионе уже третью линию обороны, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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