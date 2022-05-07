Также экспер считает, что надо разрушать Крымский мост, потому что именно через него идет очень большая подпитка российских войск.

Российские военные понимают, что война была спланирована с ошибкой, которая приведет к катастрофе в плане потери боеспособности вооруженными силами РФ.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет "Новое время".

"Еще две недели назад, когда начиналась вторая волна наступления на Донбассе, группа офицеров в генеральном штабе вооруженных сил России подготовила аналитический доклад с обоснованием целесообразности отказа от этой второй волны, с целью сохранения хотя бы части боеспособных войск", - пишет Жданов.

Основной вариант, который в ближайшее время предложит Генеральный штаб Вооруженных сил РФ Путину, — это скрытая мобилизация в несколько этапов.

"В целом они собираются поставить под ружье до конца года где-то 400-450 тысяч, Первый этап будет где-то 100-150 тысяч, и его начнут где-то после 9 мая. Русские явно переходят к плану войны на истощение и будут пытаться растягивать эту мобилизацию во времени. Хотя отсутствует главный фактор-у России нет времени. Мобилизация, особенно скрытая, будет идти очень медленно (если, конечно, они не будут устраивать облавы в отдельных районах РФ). К тому же, придется снимать технику уже не с пунктов постоянной дислокации, где ее фактически не осталось, а из мест хранения, где она находится в очень плохом техническом состоянии. И это будет советская, не модернизированная техника", - считает эксперт.

По его мнению, идет деградация, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса — потому что тех, кто имеет боевой опыт, уже сняли, и, во-вторых, в техническом плане — потому что они возвращаются к технике времен СССР.

"А это все еще надо совместить, сформировать, научить или обновить навыки — это займет не менее двух-трех месяцев, и только потом они смогут перебрасывать их в Украину для того, чтобы бросать в бой", - подытожил Жданов.

Также эксперты считают, что надо разрушать Крымский мост, потому что именно через него идет очень большая подпитка российских войск — и техникой, и боеприпасами и горюче-смазочными материалами. "Надо сделать из Крыма тупик, тогда снабжения войск будет осложнено тем, что это поставка придется перебрасывать на Ростовскую область", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Североатлантическом альянсе ожидают дальнейшего обострения войны в Украине ближайшие недели.

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