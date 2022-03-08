Речь идет о радиостанции "Азовская волна".

Пресс-служба Запорожской ОВА сообщила, что российские оккупанты захватили радиостанцию "Азовская волна", которая находится в Бердянске.

"Предупреждаем всех горожан, что возможно распространение оккупантами информации пропагандистского и антиукраинского характера. Знайте, это дезинформация и манипуляции", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее оккупанты завезли на Запорожскую АЭС журналистов-пропагандистов для съемки фейкового видео.

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