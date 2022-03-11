Парня держали в плену несколько суток, с мешком на голове.

Неподалеку от Макарова, что на Киевщине, российские оккупанты задержали юношу, заметив в доме военную форму его отца. Парня держали в плену несколько суток, с мешком на голове.

Об этом сообщает ТСН.

Юноше удалось бежать из плена. Сейчас он уже находится в безопасности, его зовут Андрей Глазунов. Он рассказал, как все это произошло.

На улицу, где стоит дом парня, заехала российская техника. Оккупанты начали так называемую "зачистку". Они заходили в дома, забирали ноутбуки и телефоны. "Освободителям" было важно установить, кто их "сливает": кто публикует в сети фото с российской техникой и количеством оккупантов.

В доме юноши россияне обыскали все: гараж, машину, весь первый этаж. А когда они пошли на второй этаж, там их ждал "сюрприз" - военная форма отца Андрея.

Оккупанты разозлились. Они под конвоем провели парня на центральную улицу села. Далее на юношу ждала встреча, как он рассказал, с "кавказцами". Парню натянули на голову капюшон, его били. Потом его закрыли в погребе.

Парень не понимал, что с ним будет. Он смог взять себя в руки и не поддавался панике. После этого оккупанты перевели его в сарай, где он находился почти полтора дня. Все время они старались держать парня ближе к земле, чтобы он не видел перемещения техники.

На следующий день русские, которые брали в плен юношу, уехали. А те оккупанты, которые остались в городке, будто и не знали о пленных. Тогда парень и другие, кого оккупанты закрыли в сарае, выбили дверь. Некоторые пленные бежали, однако Андрей остался.

Ближе к вечеру он понял, что ему уже пора бежать. Парню удалось переговорить с двумя русскими, он их убедил, что не является пленным и просто шел мимо. Юноша обманул оккупантов, они отвели его к родственникам, после чего ушли. Свое освобождение Андрей называет везением.

Ранее УНИАН уже сообщал, что, как удалось узнать разведке, Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: