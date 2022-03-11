Неподалеку от Макарова, что на Киевщине, российские оккупанты задержали юношу, заметив в доме военную форму его отца. Парня держали в плену несколько суток, с мешком на голове.
Об этом сообщает ТСН.
Юноше удалось бежать из плена. Сейчас он уже находится в безопасности, его зовут Андрей Глазунов. Он рассказал, как все это произошло.
На улицу, где стоит дом парня, заехала российская техника. Оккупанты начали так называемую "зачистку". Они заходили в дома, забирали ноутбуки и телефоны. "Освободителям" было важно установить, кто их "сливает": кто публикует в сети фото с российской техникой и количеством оккупантов.
В доме юноши россияне обыскали все: гараж, машину, весь первый этаж. А когда они пошли на второй этаж, там их ждал "сюрприз" - военная форма отца Андрея.
Оккупанты разозлились. Они под конвоем провели парня на центральную улицу села. Далее на юношу ждала встреча, как он рассказал, с "кавказцами". Парню натянули на голову капюшон, его били. Потом его закрыли в погребе.
Парень не понимал, что с ним будет. Он смог взять себя в руки и не поддавался панике. После этого оккупанты перевели его в сарай, где он находился почти полтора дня. Все время они старались держать парня ближе к земле, чтобы он не видел перемещения техники.
На следующий день русские, которые брали в плен юношу, уехали. А те оккупанты, которые остались в городке, будто и не знали о пленных. Тогда парень и другие, кого оккупанты закрыли в сарае, выбили дверь. Некоторые пленные бежали, однако Андрей остался.
Ближе к вечеру он понял, что ему уже пора бежать. Парню удалось переговорить с двумя русскими, он их убедил, что не является пленным и просто шел мимо. Юноша обманул оккупантов, они отвели его к родственникам, после чего ушли. Свое освобождение Андрей называет везением.
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