Повреждения получили частные дома и автомобиль, кассетные боеприпасы упали и возле остановки общественного транспорта.

Российские оккупанты сегодня вечером из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Николаев.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает военная комендатура обороны города, это был "Ураган", - отметил мэр.

Как заявил Сенкевич, повреждения получили частные дома и автомобиль, кассетные боеприпасы упали и возле остановки общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что российские захватнические войска нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Они атаковали портовую инфраструктуру, жилые районы и зоны отдыха мирных людей.

Ранее мэр города Александр Сенкевич предупредил николаевцев о том, что из города стоит уехать из-за ежедневных бомбежек. Он сообщил, что российские войска обстреливают город и область с территории Херсонщины, поэтому нет возможности заблаговременно включить сирену.

Между тем глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что поводов для паники нет, ведь ситуация на юге кардинально не изменилась.

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