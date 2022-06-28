Российские оккупанты сегодня вечером из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Николаев.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает военная комендатура обороны города, это был "Ураган", - отметил мэр.
Как заявил Сенкевич, повреждения получили частные дома и автомобиль, кассетные боеприпасы упали и возле остановки общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что российские захватнические войска нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Они атаковали портовую инфраструктуру, жилые районы и зоны отдыха мирных людей.
Ранее мэр города Александр Сенкевич предупредил николаевцев о том, что из города стоит уехать из-за ежедневных бомбежек. Он сообщил, что российские войска обстреливают город и область с территории Херсонщины, поэтому нет возможности заблаговременно включить сирену.
Между тем глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что поводов для паники нет, ведь ситуация на юге кардинально не изменилась.