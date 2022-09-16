По данным разведки, у тех оккупантов, которые отказались участвовать в боевых действиях, изъяли оружие. Их отпустили "на вольные хлеба".

Российские военные в Херсонской области бегут через Днепр на украденных у местных жителей моторных лодках.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В нем отмечается, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, похищенные в окрестных селах.

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"Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате, командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба". Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", - сказано в сообщении.

В украинской разведке отмечают, что подразделения российских оккупантов, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженных поставок пищи и питьевой воды.

"В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, которое находится недалеко от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что местное население отказывается снабжать оккупантов продовольствием даже под принуждением.

"Сейчас пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, похищенным в ближайших населенных пунктах", - сообщает ГУР МО.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 54 050 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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