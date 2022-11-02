Они требуют, чтобы владельцы предприятий по генерации солнечной энергии, вернулись с подконтрольных украинским властям областей.

Оккупационные администрации готовятся к очередному акту мародерства. Ставленники Кремля начали проводить так называемую "ревизию" на промышленных предприятиях, которые накапливают электроэнергию с помощью солнечных батарей. Последние рашисты угрожают украсть у фирм, если их владельцы находятся на подконтрольной Украине территории и не собираются возвращаться во временно захваченные регионы.

Пресс-центр Генштаба в традиционной вечерней сводке с фронта сообщил: "По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию".

Оккупанты воруют украинское имущество: основная информация

Российские интервенты неоднократно занимались грабежом на временно захваченных украинских территориях и продолжают это делать. В течение нескольких месяцев они вывозили зерно с использованием железнодорожного и морского транспорта.

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Генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков рассказал, что россияне воруют сталь с заводов и портов в захваченных регионах, особенно в Мариуполе. По его словам, сталь переправляется в РФ, а затем продается на внутренних рынках или в страны Африки и Азии. Общую сумму ущерба Рыженков оценил в $600 млн, по состоянию на конец сентября.

По словам президента Владимира Зеленского, рашисты хотят превратить Херсонскую область в зону отчуждения. Они воруют машины скорой помощи и разнообразное медицинское оборудование.

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