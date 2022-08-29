Оккупанты организовали так называемые "зоны упрощенного таможенного контроля".

В Луганской области в очереди на отгрузку краденого зерна в Старобельске и Сватово стоят по 70 автомобилей.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в этих городах оккупанты организовали так называемые "зоны упрощенного таможенного контроля". Зерно оттуда отгружают в вагоны и вывозят в сторону России.

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Как отметил Гайдай, даже со специальным железнодорожным транспортом у оккупационных властей проблемы, поэтому в направлении границы поезда отправляются один раз в два дня.

"Сначала вывоз зерна они наладили через элеватор в Старобельске. А недавно начали отгрузку еще и со Сватово. В очереди стоят по 60-70 машин, потому что обустроенных для вывоза зерна вагонов у врага всего 10", - сообщил председатель ОВА.

Оккупанты вывезли из Луганской облласти в Россию 200 тысяч тонн зерна нового урожая.

"Зерновой коридор":

22 июля 2022 года в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

9 августа из порта "Черноморск" вышло еще два судна с 70 тысяч тонн продовольствия.

По состоянию на 11 августа всего через гуманитарные морские коридоры удалось вывезти из Украины около 375 тысяч тонн зерна.

12 августа 2022 года из портов Украины все же вышли два судна с зерном.

12 августа также в порт "Южный" прибыло судно под погрузку зерном для Африки.

По состоянию на 13 августа 16 судов с украинской агропродукцией были отправлены по зерновому коридору.

17 августа по зерновому коридору в Украину вышел рекордный караван из пяти судов.

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