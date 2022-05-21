Россия выдает украинскую территорию за свою.

Сегодня оккупанты угрожали обстрелом гражданскому иностранному судну возле острова Змеиный, который территориально относится к Одесской области.

Об этом сообщили в командовании Военно-Морских сил ВС Украины.

"Сегодня утром гражданское судно "Britta K" под флагом Республики Того, совершавшее транзитный проход по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды России, иначе по нему будет применено оружие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что РФ пытается незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без так называемых "псевдореферендумов". Ранее так делал Гитлер во время Второй мировой войны.

"Но мы свои территории не отдадим и захватчики обязательно последуют за их кораблем!", - заявили в ВМС ВСУ.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство рассматривает различные варианты разблокировки своих портов. Один из них - военный, и для этого уже запросили необходимое вооружение.

Тем временем РФ продолжает грубо нарушать нормы международного права, используя морской и воздушный просторы для обстрелов территории Украины и торговых судов третьих государств с помощью самолетов и кораблей Вооруженных сил. В украинских портах Черного и Азовского морей находятся 85 иностранных судов, заблокированных из-за российской агрессии.

Однако Россия якобы согласна разблокировать порты в обмен на снятие санкций по экспорту продукции РФ.

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