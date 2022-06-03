Он служил командиром отделения разведки в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Защищая наше государство, погиб военный разведчик, мастер спорта Украины международного класса Сергей Карнаухов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Сергей Карнаухов стал еще одним героем-защитником, который погиб от оружия оккупанта. Он был мастером спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу и служил командиром отделения разведки в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - указано в сообщении.

В разведке добавили, что Сергей навсегда останется примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость.

Как сообщал УНИАН, ранее в боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Сердце спортсмена и воина ВСУ перестало биться 15 мая.

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