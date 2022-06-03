Защищая наше государство, погиб военный разведчик, мастер спорта Украины международного класса Сергей Карнаухов.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Сергей Карнаухов стал еще одним героем-защитником, который погиб от оружия оккупанта. Он был мастером спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу и служил командиром отделения разведки в составе 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - указано в сообщении.
В разведке добавили, что Сергей навсегда останется примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость.
Как сообщал УНИАН, ранее в боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Виктор Понятенко. Сердце спортсмена и воина ВСУ перестало биться 15 мая.