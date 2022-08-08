Захватчики надеются удержать оккупированный юг, а затем продолжить наступление на востоке.

Успех оккупационных войск у Углегорской ТЭС - это последнее враждебное продвижение на востоке Украины.

Об этом сказал в эфире телеканала "Эспрессо" эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Русские перебросили с востока на юг не просто количественную массу своих войск - они собрали оттуда наиболее боеспособные части. Те, кто остался на юге - это уже остаточный принцип", - отметил он.

По словам эксперта, россияне хотят подвинуть ВСУ от Херсона, а затем вернуть свои силы на Донбасс для продолжения наступления.

"Русские пытаются атаковать сразу на нескольких направлениях на востоке Украины, но ВСУ успешно отражают эти атаки. РФ планирует заставить ВСУ отказаться от освобождения Херсона, а затем перебросить силы на восток и снова наступать. Но ВСУ не позволят армии РФ воплотить этот сценарий", - пояснил Киричевский.

Напомним, несколько ранее боец ВСУ объяснил, почему затягивается освобождение Херсона и области.

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