71 гвардейский мотострелковый полк дислоцируется в Чеченской республике.

Российские оккупанты сняли с боевых позиций военных 71 мотострелкового полка, чтобы обеспечить охрану "парада" в уничтоженном Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Русские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка оставить боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану", - говорится в сообщении.

Во время личного общения оккупанты жалуются друг другу на глупость командования РФ и их унижение, пишет разведка.

71 гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

Опубликован список командного состава полка.

"Парад" в Мариуполе

В интервью Bild один из защитников Мариуполя рассказал, что российские военные, вероятно, хотят оставить в живых часть бойцов на "Азовстали", чтобы провести их в роли пленных на запланированном в разрушенном городе "параде" к 9 мая.

Накануне появилась информация о намерениях оккупантов провести по улицам Мариуполя пленных гражданских, которые сейчас находятся в фильтрационных лагерях на востоке страны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк охарактеризовал действия России как "демонстративную насмешку над Женевской конвенцией". Он также заявил, что Украина фиксирует каждого, кто унижает и пытает наших пленных.

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