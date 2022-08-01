Оккупанты показали, как на пароме переправляют с берега на берег пеших гражданских и людей на мото- и автотранспорте.

На шестом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину оккупанты обнародовали ролик, на котором демонстрируется наведенная РФ паромная переправа в Херсоне.

Судя по пропагандистскому видео, оккупанты навели переправу рядом с поврежденным Антоновским.

Оккупанты показали, как на пароме переправляют с берега на берег пеших гражданских и людей на мото- и автотранспорте, чтобы создать картинку, как они "помогают" местным жителям.

Антоновский мост:

26 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Позже коллаборанты сообщили, что железнодорожный мост тоже получил повреждения.

Объекты полностью не разрушены, но передвигаться по ним на транспорте невозможно.

Проезжая часть теперь доступна только для пешего перехода.

30 июля британская разведка сообщила о том, что возле Херсона враг установил понтонные мосты и паромную переправу.

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