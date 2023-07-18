Отмечается, что такое поведение оккупантов является типичным сценарием российских властей.

Российские захватчики начали сгонять студентов, которые учатся в вузах на временно оккупированной территории Запорожской области для "помощи" автомобилистам, застрявшим в пробке на трассе в Крым после подрыва Крымского моста.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне подают это как инициативу молодежи. Однако "на самом деле все псевдообщественные движения по типу "Молодая гвардия" и другие оккупационные образования, в которые оккупанты записывают молодежь под разными предлогами, получили указание обеспечить массовку вдоль автодороги".

Отмечается, что такое поведение оккупантов является типичным сценарием российских властей. Захватчики имитируют волонтерские движения, выборы и другие процессы, присущие развитым гражданским обществам.

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"В самой же РФ никакого гражданского общества не существует, а все "волонтеры" финансируются Кремлем и отвечают за массовку. Центр национального сопротивления призывает местную молодежь игнорировать такие процессы и не разрушать свою жизнь службой на оккупантов", – говорится в сообщении.

Пробки на оккупированных территориях в направлении Крыма

После того, как утром 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого была разрушена часть автомобильного покрытия, проезд по мосту россияне решили перекрыть. Как следствие – образовались многокилометровые пробки со стороны Краснодарского края.

Кроме того, огромные пробки возникли на оккупированных территориях Украины. Россияне хлынули ехать на полуостров через временно захваченные населенные пункты. В частности, пробки фиксировали на Таганрогской трассе в направлении Мариуполя (далее в направлении Крыма).

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