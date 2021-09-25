С начала суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил получил ранение один украинский воин.

Как сообщили в штабе ООС,

ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

С начала суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня.

В направлении Верхнеторецкого они вели огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел из стрелкового оружия.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 22 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил были ранены двое украинских военных. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов удовлетворительное.

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Автор: Светлана Закелова