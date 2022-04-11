Украинские защитники за сутки уничтожили на юге российский танк и 3 беспилотника.

На Николаевском и Херсонском направлениях российские захватнические силы пытаются восстановить силы и ресурс для наступления.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" в социальной сети Facebook.

"На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению", - говорится в сообщении.

"С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных ударах по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет', - отмечается в сообщении.

"Под многочисленными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории. Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также метко уничтоженные танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев.

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