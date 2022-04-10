РФ накапливает силы, чтобы осуществить прорыв, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты накапливают силы и готовятся к наступлению.

Противник пока тормозит, не хочет повторить свой "дебильный блицкриг", рассказал чиновник в интервью "Украинской правде".

По его словам, враг не хочет повторения, поэтому накапливает силы так, чтобы "100% сделать прорыв".

Собеседник добавил, что от того, как будет развиваться вражеское наступление, будет зависеть переговорный процесс с РФ.

"...Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней. Они не хотят повторения, поэтому накапливают силы так, чтобы 100% совершить прорыв. Должны были еще вчера-позавчера. Не получилось", - отметил Гайдай.

Чиновник отметил, что защитники украинского государства где-то не подпускают оккупантов, а где-то - поддавливают.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по городам, расположенным на Луганщине - Северодонецк и Рубежное.

СМИ узнали, что РФ рассчитывала закончить войну в Украине за считанные дни.

6 апреля Сергей Гайдай говорил, что противник может пытаться пойти в наступление на Луганщине через три-четыре дня.

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