Сейчас идут бои на окраинах и вокруг города-крепости.

Российские оккупанты не покидают попыток прорвать оборону и захватить город-крепость Бахмут Донецкой области. Сегодня туда прибыл командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, основные усилия русские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и на его окраинах.

"В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сирський проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отбивают атаки врага", - говорится в сообщении.

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Генерал также поблагодарил всех защитников, отметив их необычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками.

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По данным Генштаба, за сутки 24 февраля украинские воины отбили около 70 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия по ведению наступательных действий.

Продолжается оборона города-крепости Бахмута. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.

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