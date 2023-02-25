Российские оккупанты не покидают попыток прорвать оборону и захватить город-крепость Бахмут Донецкой области. Сегодня туда прибыл командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.
Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск, основные усилия русские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и на его окраинах.
"В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сирський проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отбивают атаки врага", - говорится в сообщении.
Генерал также поблагодарил всех защитников, отметив их необычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками.
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По данным Генштаба, за сутки 24 февраля украинские воины отбили около 70 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На этих направлениях российские войска сосредотачивают основные усилия по ведению наступательных действий.
Продолжается оборона города-крепости Бахмута. По последним данным, на Бахмутское направление оккупанты отправили около 200 чеченцев-спецназовцев чтобы предотвратить дезертирство мобилизованных.