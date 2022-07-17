Пострадавших в результате обстрелов нет.

Российские оккупанты обстреляли территории трех общин на Сумщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около тринадцати часов враг ударил четыре раза по юношеской общине. После восемнадцати часов начался артобстрел со ствольной артиллерии, 26 приходов по Шалыгинской общине", - отметил он.

Около 20:30 начался минометный обстрел Белопольской общины, 25 "приходов".

"Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные здания местного предприятия", - сообщил Живицкий.

Пострадавших нет.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области с территории России. Дважды Сумщину атаковали вражеские вертолеты: один из них две запускал ракеты в направлении Белопольской общины, другой трижды - по территории Миропольской общины.

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