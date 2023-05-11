Там предупредили, что любая информация военного характера во время войны - это оружие и "им воюют, а не информируют".

Количество российских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилась.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Таким образом, заявления оккупантов о так называемом "снарядном голоде" не соответствуют действительности. "То есть стрелять есть чем", - подчеркнула Маляр.

Она предупредила, что любая информация военного характера во время войны - это оружие и "ею воюют, а не информируют". "Враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях. Они способны общаться между собой по телефонам, а не через обнародование видео и аудио обращений в соцсетях", - пояснила ситуацию заместитель министра.

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Кроме того, как заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, заголовки о том, что российские войска идут из Бахмута ложные. "Относительно громких заголовков "Российская армия отступает от Бахмута" - нет, это не так", - подчеркнул он.

Аналитик отметил, что ситуация в Бахмуте действительно очень динамичная, что стало следствием титанических усилий украинских военных, но говорить о бегстве оккупантов пока рано, "хотя это неизбежно".

Заявления главаря ЧВК "Вагнер" о выходе из Бахмута

Некоторое время назад главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что его наемники покинут Бахмут из-за нехватки боеприпасов.

В ВСУ заявили, что Пригожин блефует, поскольку в Бахмуте по-прежнему продолжаются тяжелые бои. При этом в ОП заявили, что публичная перепалка между Пригожиным, Кадыровым и Шойгу - это отвлечение внимания.

Как пояснили аналитики Института изучения войны (ISW), невыполнение Пригожиным угроз уйти из Бахмута из-за нехватки боеприпасов указывает на то, что он осознает свою зависимость от Минобороны РФ. "Пригожин попытался шантажировать Минобороны России, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут, чтобы он мог самостоятельно заявить о победе в городе", - пояснили аналитики.

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