Секретарь СНБО пообещал, что украинская армия будет "стоять" за город столько, сколько потребуется.

Защитники Украины будут удерживать Бахмут столько, сколько военное и военно-политическое руководство государства будут считать необходимым для достижения тактических и стратегических целей.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Вчерашнее заявление генерала Сырского абсолютно соответствует действительности - мы понемногу продвигаемся, но имейте в виду, что площадь Бахмута - 41 квадратный километр, там есть, с чем работать, там есть, где работать, и наши военные отрабатывают эти вопросы. Имеем частичный успех. Мы Бахмут сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеют военное и военно-политическое руководство нашей страны", - сказал он.

Также он подчеркнул, что мы "работаем по своему плану и ни под кого подстраиваться не собираемся".

Последние успехи ВСУ под Бахмутом

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 мая, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ смогли провести эффективные контратаки на Бахмутском направлении, в результате чего оккупанты на отдельных участках отступили на расстояние до 2 км.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), отступление врага под Бахмутом объясняется истощенностью армии РФ: из-за недостатка личного состава на это направление "передислоцируют" уже уставшие подразделения, которые трудно контролировать.

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