Взрыв услышало полгорода.

Российские оккупанты подорвались на мине во время разминирования территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Двое противников погибли, а взрыв было слышно на полгорода.

Этой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале.

"Сегодня саперы России вместе с военными проводили разминирование территории завода Азовсталь в районе доменных цехов. Итог — минус два оккупанта пошли петь вместе с Кобзоном. Взрыв слышало полгорода", — написал Андрющенко.

По словам советника мэра, российская сторона сообщила, что на "Азовстали" подорвались энергетики. Таким способом РФ хочет скрыть гибель своих военных на заводе, где уже больше месяца нет украинских защитников.

Напомним, до этого как минимум шесть российских саперов подорвались на территории "Азовстали". Сначала стало известно о смерти четверых оккупантов, а в конце мая к ним присоединились еще двое.

Что касается украинских военных, которые обороняли завод, то они находятся в плену. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, защитников "Азовстали" не пытают. Их общее количество, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, превышает 2,5 тысячи человек.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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