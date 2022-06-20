Но в каких условиях их содержат, пока неизвестно.

Взятые в плен защитники "Азовстали" живы, с некоторыми из них есть связь.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Знаем, что они живы. Что касается условий, этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - отметил Ермак.

Ермак подчеркнул, что процесс переговоров по обмену сложный, и комментировать его должен пресс-центр, созданный при центре ГУР относительно пленных.

"Поскольку переговоры и консультации еще продолжаются, каждая деталь имеет значение, процесс очень непростой. Я бы не хотел своими словами и информацией как-то навредить этому процессу", - отметил он.

По словам Ермака, задачей ГУР на первом этапе было сохранение жизни бойцов, и "эту задачу ГУР выполнило".

Глава ОПУ подчеркнул, что если с защитниками "Азовстали" что-то случится, никаких переговоров с Россией не будет.

"Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать. ... Позиция главы государства не изменилась. Он сказал, что, если с этими людьми что-то произойдет, о любых переговорах можно будет забыть. Он об этом говорил, когда они были там, и продолжает занимать эту позицию, пока они не вернулись в нашу страну", - отметил он.

Взятие в плен защитников "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления. Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории комбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Еленевку.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, в плену более 2,5 тысяч военнопленных из "Азовстали" и подчеркнул, что сейчас у ГУР есть задача вернуть военных домой живыми.

Сейчас они находятся на временно оккупированных территориях. Для возвращения их домой планируется обмен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверял, что украинских военных, эвакуированных с мариупольского комбината "Азовсталь" в оккупированную Еленовку, не пытают.

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