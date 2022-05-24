Один из пострадавших оккупантов в тяжелом состоянии, отметил советник городского головы Мариуполя.

Четверо российских саперов подорвались на мине при разминировании мариупольского завода "Азовсталь".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четверо российских саперов подорвались на мине. Один - в тяжелом состоянии, двое - средней степени, и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать за хорошую. Возмездие неотвратимо. Слава Украине!!", - написал он.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Противник смог заблокировать Мариуполь.

Оккупанты стреляли по городу из различного вооружения, сбрасывали авиабомбы. По данным украинской стороны, в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Защитники города - бойцы полка "Азов", и немало местных жителей нашли убежище от противника на "Азовстали". Враги штурмовали предприятие, среди наших воинов было много тяжелораненых.

Позже с завода удалось эвакуировать мирных жителей и украинских бойцов.

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