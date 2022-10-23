По мнению Пионтковского, поражение в Херсоне будет окончательным триггером, открывающим глаза российскому населению.

Политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский рассказал о возможных планах оккупантов относительно сдачи Херсона.

"Бесспорно, они увезли руководство, активно вывозят коллаборантов и как можно понять из их риторики и из их практических действий - они не собираются возвращаться в Херсон. Они же все время нам говорят о каком-то переселении в регионы России, о каких-то жилищных сертификатах, о возмещении за утерянную собственность на территории Херсонской области. Это ясно показывает, что в Херсон они возвращаться не собираются, они поняли, что удержать Херсон невозможно", - отметил он.

По мнению Пионковского, сейчас решается следующая проблема - как отвлечь внимание населения от такого принципиального поражения, как сдача Херсона.

"Они хотят заменить сдачу Херсона какой-то другой, более грандиозной повесткой, в котором это поражение растворится. Мне кажется, что план их такой: когда перевезут всех коллаборантов, очень быстро уведут элитные войска и в этот момент взорвут Каховскую ГЭС. Это старый прием", - считает эксперт.

По его словам, поражение в Херсоне, эвакуация из города оккупантов и освобождение его украинскими войсками вызовет громадный политический кризис в России.

"Это уже будет окончательным триггером, открывающим глаза российскому населению, что Путин проигрывает войну. Вот это поражение они заменят другой картиной - "чудовищным преступлением" украинской власти, которая заняла Херсонскую область, уничтожила город Херсон. Это "чудовищное преступление" будет как-бы оправдывать, опять же в глазах своего народа, и, как они надеются на Западе, то уничтожение инфраструктуры украинской, которое они сейчас проводят. Это такой план удержания Путина у власти", - отметил Пионтковский.

"Я думаю, что кроме этого они очень много взорвут и в самом Херсоне. Уничтоженный Херсон, залитые водой четыре района Херсонской области лишат возможности ВСУ использовать правый берег как плацдарм для дальнейшего наступления. Целый ряд целей решается - снимается пропагандистский факт поражения, закрывает возможность дальнейшего наступления, создается картинка их оправдывающая", - добавил эксперт.

Ситуация в Хероснской области - что известно

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

22 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты полностью покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

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