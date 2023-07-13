Также враг значительно активизировал переброску личного состава.

Российские военные везут боеприпасы на фронт через оккупированный Крым в гражданских грузовиках. Из-за этого на Крымском мосту образовались масштабные пробки.

Как сообщает партизанское движение" АТЕШ " в Telegram-канале, таким образом захватчики пытаются скрыть свой канал снабжения снарядов на фронт через полуостров.

"Колонны автомобилей направляются через Крымский мост и идут на север, в сторону фронта. В последние дни враг значительно активизировал переброску личного состава, боеприпасов и техники, что стало одной из причин больших пробок на Крымском мосту", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Крыму - последние новости

Президент Владимир Зеленский объявил, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

По мнению CNN, Крым может ждать длительная осада зимой.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что у Украины есть шанс прорвать российские позиции и достичь оккупированного Крымского полуострова к концу лета, однако для этого ей понадобится военная поддержка Запада, в частности - ракетные системы большой дальности ATACMS.

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