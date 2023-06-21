Также эксперты констатируют некоторые успехи ВСУ на Донбассе и в Запорожской области, ведущие к железной дороге Волновахи и к Мариуполю.

ВСУ в ходе контрнаступления "выносят в воздух" российскую логистику и наносят оккупантам тяжелый урон, что скажется на способности РФ удерживать оборону, говорится в материале CNN. Но главной задачей Киева в конечном итоге будет разрушение "сухопутного коридора" России в Крым и осада полуострова.

Журналисты отмечают, что ВСУ поставят Путина в сложное положение: не считаться с собственными потерями и вести длительную оборону на истощение, либо вывести войска с полуострова.

Немногие аналитики утверждают, что Путин выберет вариант "не считаться с потерями", и поэтому Запад может столкнуться с длительной осадой полуострова в зимние месяцы.

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Также эксперты констатируют некоторые успехи ВСУ на Донбассе и в Запорожской области, ведущие к железной дороге Волновахи и к Мариуполю.

Вместе с тем более выгодным "углом наступления" ВСУ аналитики видят Мелитопольское направление из-за близости Запорожья, что обеспечит удобный подход для украинских сил к Крыму. Еще один такой "угол", по их мнению, уже намечен в районе Купянска и Кременной - чтобы поставить РФ перед неудобным выбором, куда направить подкрепление.

Отвлекающим маневром обозреватели считают боевые действия у Бахмута - здесь собрано приличное количество войск России, а Кремль не может себе позволить "потерять лицо", утратив территорию, почти захваченную в течение многих месяцев кропопролитных боев.

Журналисты гадают, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, возможно, еще не знает, куда он направит основную часть ВСУ. Возможно, он выжидает, когда в первую очередь ухудшится ситуация с боеприпасами и пополнением запасов или куда Россия не захочет перебрасывать дополнительные резервы.

Контрнаступление ВСУ - главное

10 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления. В первые дни этого месяца продвижение украинских войск заметно активизировалось на Донецком и Запорожском направлениях. Но сейчас западные аналитики констатируют исчезновение "импульса" украинского контрнаступления, хотя тут же отмечают, что делать какие-либо выводы пока рано - Украина разведывает "слабые" места в обороне оккупантов.

Однако разведочные бои даются Украине тяжело, признаются сами военные в комментариях западным СМИ. Известно, что в боях у Малой Токмачки 47-я бригада потеряла первые Leopard и Bradley, а в 37-й в ходе освобождения четырех населенных пунктов в Донецкой области из около 50 людей 30 не вернулись - были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения были уничтожены в течение первого часа.

Проблемой для ВСУ остаются фортификационные сооружения противника, работа РЭБ и активизация российской авиации, которую, по словам эксперта Александра Коваленко, командование ВС РФ начало использовать в качестве артиллерии.

В ответ ВСУ продолжают "выносить" оккупантов целыми группировками из дальнобойных РСЗО, отдельно - в последние дни РФ начала терять самолеты в большом количестве. Недавно был подтвержден самый смертельный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.

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