Обстрел произошел сегодня утром.

Российские оккупационные силы обстреляли многоэтажный дом в Красногоровке, один местный житель ранен.

Об этом председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в социальной сети Facebook.

"Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен местный житель 1965 года рождения", - заявил Кириленко.

Председатель ОГА отметил, что на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Что предшествовало

В среду, 4 августа, в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование на Донбассе. В районе в районе проведения операции Объединенных сил наемники России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

По состоянию на 7:00 утра четверга, 5 августа, было зафиксировано одно нарушение: неподалеку Авдеевки враг обстрелял позиции бойцов из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Автор: Виталий Саенко