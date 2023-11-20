Еще один человек получил ранения.

Российские захватчики сегодня открыли огонь по Херсону, в результате чего погибли двое водителей. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

В частности, утром российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.

"В результате вражеского удара погибли двое водителей, еще один человек – ранен", - подчеркнул Прокудин.

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Кроме того, повреждены автомобили, а также жилой дом.

Отдельно Прокудин сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 323 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, С-60, РПГ, БПЛА и авиации.

В то же время, по городу Херсон враг выпустил 30 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения, из них - 1 ребенок", - добавил Прокудин.

Обстрел Херсона 19 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Херсоне сегодня от обстрела российских захватчиков пострадало пять человек. Среди пострадавших - 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и еще две женщины 47 и 69 лет.

Девочка была доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки.

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