Всего россияне ударили по 11 приграничным населенным пунктам области.

Российские оккупанты около 5:00 утра ударили по Купянскому району Харьковской области, в результате чего в селе Новоосиново разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может быть женщина, на месте работают спасатели.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным в селе Куриловка обстрелом повреждены здания сельхозпредприятий, в результате чего произошел масштабный пожар.

Кроме того, утром враг обстрелял село Стрелечье Харьковского района. Ранены двое гражданских людей. Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

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"За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - отметил Синегубов.

В Купянске обстрелами повреждено здание больницы, объект гражданской промышленности, 9-этажный многоквартирный дом, частные дома, гараж, хозяйственные постройки, памятники на кладбище.

В пгт Дворична Купянского района повреждены здания пожарно-спасательной части.

Обстрелы Харькова и области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, вследствие чего есть много разрушений жертв и пострадавших. Так, вечером 16 февраля в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Враг нанес удары по инфраструктурным объектам области. В самом Харькове также раздавались взрывы.

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