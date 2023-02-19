Россияне ударили по частным жилым домам.

Российские оккупанты около 16:30 обстреляли частные жилые дома села Липцы Харьковского района.

В результате удара ранения получили две женщины 50 и 32 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

А в городе Волчанск Чугуевского района осколочные ранения получила 45-летняя женщина. Ей медицинскую помощь оказали на месте.

Видео дня

В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В пгт Дворична Купянского района обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, больница, частные гаражи и автомобили.

Обстрелы Харькова и области

Оккупанты постоянно обстреливают Харьковскую область, в результате чего есть много разрушений жертв и пострадавших. Так, вечером 16 февраля в Харькове и области объявили воздушную тревогу. Враг нанес удары по инфраструктурным объектам области. В самом Харькове также прогремели взрывы.

Вас также могут заинтересовать новости: