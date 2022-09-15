После контрнаступления ВСУ настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО резко изменились.

Россия не признает собственные паспорта, выданные на территории "ЛДНР". Их владельцев не пропускают через границу.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Как отмечают в разведке, после контрнаступления украинских Сил Обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. Растет недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства. Господствует мнение, что РФ сдает интересы "республик".

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"Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории РФ. По крайней мере тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и звать вас никак", - отмечает ГУР.

Недовольство растет не только среди мирного населения, но и среди оккупантов. Личному составу 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ обещают, что до 01.12.2022 завершится один из этапов "СВО". После этого регулярные подразделения ВС РФ якобы выведут из части оккупированных территорий Украины. Якобы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная власть начинает мобилизацию военнообязанных на захваченном украинском полуострове Крым. С 19 сентября выезд из Крыма возможен только при наличии письменного разрешения военкомата.

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