Российские оккупационные власти начинают мобилизацию военнообязанных на захваченном украинском полуострове Крым.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Новость из оккупированного Крыма: с 19 сентября выезд из Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения военкомата… Российские оккупационные власти в Крыму берут под контроль выезд населения с территории полуострова. То есть они закрывают Крым, сбежать не получится – отметил он.Видео дня
"Опубликован документ об организации призыва по мобилизации о новых правилах перехода Крымского моста и ограничения выезда. Так что, в Крыму началась мобилизация, уже", – добавил эксперт.
Напомним, ранее сообщалось. что сейчас российские оккупанты пытаются эвакуировать свою ПВО вглубь территорий или в Россию.
Также успешные действия Вооруженных сил Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.
В МВД Украины высказали мнение, что Россия развалится, если не выведет войска из Украины и Крыма за несколько месяцев.