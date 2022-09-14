С 19 сентября проезд по Крымскому мосту ограничат, отметил эксперт.

Российские оккупационные власти начинают мобилизацию военнообязанных на захваченном украинском полуострове Крым.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Новость из оккупированного Крыма: с 19 сентября выезд из Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения военкомата… Российские оккупационные власти в Крыму берут под контроль выезд населения с территории полуострова. То есть они закрывают Крым, сбежать не получится – отметил он. Видео дня

"Опубликован документ об организации призыва по мобилизации о новых правилах перехода Крымского моста и ограничения выезда. Так что, в Крыму началась мобилизация, уже", – добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось. что сейчас российские оккупанты пытаются эвакуировать свою ПВО вглубь территорий или в Россию.

Также успешные действия Вооруженных сил Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга страны срочно переселять свои семьи на территорию России.

В МВД Украины высказали мнение, что Россия развалится, если не выведет войска из Украины и Крыма за несколько месяцев.

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