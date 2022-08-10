Войско РФ в регионе истощено после сражений за Северодонецк и Лисичанск.

Российская армия на Луганщине истощилась после ожесточенных боев за Северодонецк и Лисичанск. Именно поэтому оккупанты не могут выйти на административные границы области, а в бой сейчас пускают преимущественно наемников из частных военных компаний.

Такой информацией в эфире национального телемарафона поделился руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российская армия не может никак выйти на административные границы Луганской области — так, чтобы уже не только на словах, но уже и реально контролировать всю Луганскую область полностью до самых ее административных границ. Наши защитники там крепко держат оборону. Видим, что регулярные силы российской армии были достаточно истощены, и сейчас в наступление бросают больше частные военные компании", — сообщил Гайдай.

Глава ЛОВА также поведал о плачевной ситуации во временно оккупированных населенных пунктах. Люди вынуждены набирать воду с луж и готовить пищу на открытом костре по соседству с горами мусора, который никто не убирает. В качестве коммунального транспорта используются "буханки", а о восстановлении построек никто даже не говорит. Зато рашисты постоянно упоминают так называемый "референдум" и незаконное присоединение территории к России.

Жители, которые ранее отказывались эвакуироваться, изменили мнение. А люди, приезжающие за вещами, не узнают свои родные населенные пункты.

Напомним, 3 июля в результате тяжелых боев ВСУ приняли решение покинуть Лисичанск. После этого оккупанты отчитались о полном захвате Луганщины, однако небольшая часть области по-прежнему контролируется украинскими защитниками.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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