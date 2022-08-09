По его словам, жители области возвращаются в дома, чтобы забрать вещи, потому что жить в оккупированных населенных пунктах уже невозможно.

Жители Луганской области возвращаются в свои дома, только чтобы забрать вещи, поскольку оставаться в оккупированных городах невозможно.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Увиденное ужасает, когда-то успешные населенные пункты превращаются в безлюдные территории", - сказал он.

По данным Гайдая, коммуникаций в оккупированных городах нет и никто их не вернет, города утопают в мусоре и трупах, из-за чего распространяются инфекции.

"Остатки домов не выдерживают и рушатся... россияне превратили Луганскую область в руины и вернули туда Каменный век", - сказал Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 7 августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили весной. "В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле... На днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад", - сообщил тогда он.

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