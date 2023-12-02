На фронте произошло 84 боевых столкновения.

За прошедшие сутки, 1 декабря, российские оккупационные войска наступали на шести направлениях фронта, но успехов не достигли.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, всего вчера произошло 84 боевых столкновения. В частности, на Купянском направлении захватчики наступали в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отбили 13 атак противника.

В то же время на Лиманском направлении наши защитники отбили восемь атак, россияне вели штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении вражеские войска наступали в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отбили 21 атаку. В то же время силы обороны продолжили штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Авдеевском направлении российские интервенты пытаются окружить Авдеевку, наши войска отбили 21 атаку. Оккупанты пытались прорваться в районах южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области. При этом на Марьинском направлении они вели штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

За прошедшие сутки на Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вел штурмы, чтобы восстановить утраченное положение в районах Работино Запорожской области, а также наступал западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отбили еще 4 атаки.

При этом, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском направлении и удерживают занятые позиции на левом берегу Херсонской области. На левобережье Днепра они продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки ВСУ отработали по складам с боеприпасами российских захватчиков. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника

По словам президента Владимира Зеленского, война в Украине с российскими оккупантами вышла на новый этап. Впереди у Вооруженных сил Украины сложные зимние бои.

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