Были поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Силы обороны Украины за текущие сутки мощно отработали по складам с боеприпасами российских захватчиков. Об этом говорится в оперативном сводке Генерального штаба ВСУ.

"В течение суток подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника", - говорится в сводке.

В то же время, со своей стороны, российские захватчики нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". При этом, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 1 управляемую ракету Х-59 и 8 ударных БпЛА.

Потери оккупантов

Как сообщал УНИАН, в Бурятии снова взорвался поезд с топливом на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали-взорвался еще один поезд с топливом. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выводу из строя этой важной железнодорожной магистрали, которую враг использует и для военной логистики.

Также сообщалось, что за минувшие сутки на Херсонском направлении ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2", стоимость которого составляет примерно 30 млн долларов, и много другой техники.

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