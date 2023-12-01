Быстрому продвижению помешало то, что Украина не получила всего нужного оружия.

Война в Украине с российскими оккупантами вышла на новый этап. Впереди у Вооруженных сил Украины сложные зимние бои.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новая фаза войны", - сказал в интервью AP президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он доволен результатами контрнаступления хотя бы потому, что ВСУ не отступают, воюя со второй лучшей армией мира.

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"Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу слишком жаловаться", — отметил глава государства.

Зеленский признал, что украинские власти ожидали более быстрых результатов от летнего контрнаступления Сил обороны, однако этого не удалось достичь. Он пояснил, что Украина не получила всего нужного оружия, и это помешало быстрому продвижению.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаваться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше", — подчеркнул президент.

В то же время он добавляет, что некоторые успехи все же были достигнуты. Украинским войскам удалось постепенно продвинуться несмотря на то, что оккупанты — лучше вооружены и укреплены. Атаки по Черноморскому флоту РФ также дали свои результаты.

Зеленский сейчас сосредоточился на наращивании производства оружия в Украине, на что выделяется значительная часть госбюджета. Однако пока мощностей недостаточно, чтобы переломить ход войны. Выходом могут стать выгодные кредиты и контракты для производства оружия от западных союзников.

Война в Украине - производство оружия

В Минобороны заявляли, что в 2024 году Украина в разы увеличит производство ракет и военной техники.

В начале ноября стало известно, что в Украине планируют нарастить собственное производство патронов. Кроме того, Украина наладила серийное производство аналога "шахеда".

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