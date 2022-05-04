Россияне обстреляли сразу несколько микрорайонов.

Российские оккупанты обстреляли Славянск. Удары нанесли сразу по нескольким микрорайонам, однако жертв, к счастью, удалось избежать.

О бомбардировках сообщил мэр города Вадим Лях на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Утро 4 мая оказалось для Славянска недобрым. Прилетело сразу в несколько микрорайонов. Повреждены многоэтажная жилая застройка, школа. К счастью, жертв удалось избежать", — сообщил Лях.

По словам мэра размер ущерба пока устанавливается. Коммунальные службы уже выехали на места, где оккупанты совершили бомбардировки, чтобы ликвидировать последствия. Лях также призвал жителей города еще раз подумать об эвакуации.

Напомним, за прошлые сутки враг выпустил ракеты по многим областям Украины. На Кировоградщине бомбардировке подверглись объекты железнодорожной инфраструктуры. Аналогичные цели были избраны на Днепропетровщине. В Сумской области из вертолетов и РСЗО ударили по нескольким населенным пунктам. А во Львове обстреляли электрические подстанции.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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