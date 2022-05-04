Поезда задерживаются из-за того, что россияне накануне обстреляли железнодорожную инфраструктуру.

Ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

Перечень задержек пассажирских поездов в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры:

№22 Трускавец - Харьков (+9:30 ч);

№3 Львов - Запорожье (+7:43 ч);

№25 Рахов - Одесса (+5:52 ч);

№82 Ужгород - Киев (+5:47 ч);

№13 Киев - Солотвино (+5:41 ч)

№46 Лозовая - Ужгород (+5:10ч);

№145 Львов - Ужгород (+5:08 ч);

№81 Киев - Ужгород (+4:13 ч);

№6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:26 ч);

№231 Днепр - Львов (+3:17 ч);

№92 Одесса - Харьков (+3:15 ч);

№8 Одесса - Харьков (+2:45 ч);

№88 Ковель - Запорожье (+2:50 ч);

№38 Запорожье - Киев (+1:44 ч);

№76 Кривой Рог - Киев (+2:43 ч);

№120 Львов - Запорожье (+2:38 ч);

№16 Ивано - Франковск-Харьков (+2:20 ч);

№149 Полтава - Черновцы (+2:18 ч);

№49 Киев - Трускавец (+2:18 ч);

№14 Солотвино - Киев (+2:13 ч);

№7 Киев - Черновцы (+2:10 ч);

№42 Львов - Днепр (+2:09 ч);

№37 Киев - Запорожье (+1:49 ч);

№91 Киев - Львов (+1:46 ч);

№59 Киев - Чоп (+1:44 ч);

№106 Одесса - Киев (+1:29 ч);

№58 Ворохта - Киев (1:28 ч);

№17 Харьков - Львов (+1:25ч);

№774 Львов - Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 ч);

№716 Перемышль - Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 ч);

№705 Киев - Перемышль (+6:10 ч)

№743 Дарница - Львов (ожидает отправления, +3 ч);

№710 Львов - Дарница (+5:15ч).

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.

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