В Украине из-за обстрелов со стороны россиян задерживаются поезда / фото REUTERS
Ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций.
Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.
Перечень задержек пассажирских поездов в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры:
- №22 Трускавец - Харьков (+9:30 ч);
- №3 Львов - Запорожье (+7:43 ч);
- №25 Рахов - Одесса (+5:52 ч);
- №82 Ужгород - Киев (+5:47 ч);
- №13 Киев - Солотвино (+5:41 ч)
- №46 Лозовая - Ужгород (+5:10ч);
- №145 Львов - Ужгород (+5:08 ч);
- №81 Киев - Ужгород (+4:13 ч);
- №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:26 ч);
- №231 Днепр - Львов (+3:17 ч);
- №92 Одесса - Харьков (+3:15 ч);
- №8 Одесса - Харьков (+2:45 ч);
- №88 Ковель - Запорожье (+2:50 ч);
- №38 Запорожье - Киев (+1:44 ч);
- №76 Кривой Рог - Киев (+2:43 ч);
- №120 Львов - Запорожье (+2:38 ч);
- №16 Ивано - Франковск-Харьков (+2:20 ч);
- №149 Полтава - Черновцы (+2:18 ч);
- №49 Киев - Трускавец (+2:18 ч);
- №14 Солотвино - Киев (+2:13 ч);
- №7 Киев - Черновцы (+2:10 ч);
- №42 Львов - Днепр (+2:09 ч);
- №37 Киев - Запорожье (+1:49 ч);
- №91 Киев - Львов (+1:46 ч);
- №59 Киев - Чоп (+1:44 ч);
- №106 Одесса - Киев (+1:29 ч);
- №58 Ворохта - Киев (1:28 ч);
- №17 Харьков - Львов (+1:25ч);
- №774 Львов - Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 ч);
- №716 Перемышль - Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 ч);
- №705 Киев - Перемышль (+6:10 ч)
- №743 Дарница - Львов (ожидает отправления, +3 ч);
- №710 Львов - Дарница (+5:15ч).
Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.