В Украине из-за обстрелов со стороны россиян задерживаются поезда / фото REUTERS

Ряд поездов задерживается из-за российских обстрелов железнодорожных станций.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрзализныци.

Перечень задержек пассажирских поездов в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры:

  • №22 Трускавец - Харьков (+9:30 ч);
  • №3 Львов - Запорожье (+7:43 ч);
  • №25 Рахов - Одесса (+5:52 ч);
  • №82 Ужгород - Киев (+5:47 ч);
  • №13 Киев - Солотвино (+5:41 ч)
  • №46 Лозовая - Ужгород (+5:10ч);
  • №145 Львов - Ужгород (+5:08 ч);
  • №81 Киев - Ужгород (+4:13 ч);
  • №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:26 ч);
  • №231 Днепр - Львов (+3:17 ч);
  • №92 Одесса - Харьков (+3:15 ч);
  • №8 Одесса - Харьков (+2:45 ч);
  • №88 Ковель - Запорожье (+2:50 ч);
  • №38 Запорожье - Киев (+1:44 ч);
  • №76 Кривой Рог - Киев (+2:43 ч);
  • №120 Львов - Запорожье (+2:38 ч);
  • №16 Ивано - Франковск-Харьков (+2:20 ч);
  • №149 Полтава - Черновцы (+2:18 ч);
  • №49 Киев - Трускавец (+2:18 ч);
  • №14 Солотвино - Киев (+2:13 ч);
  • №7 Киев - Черновцы (+2:10 ч);
  • №42 Львов - Днепр (+2:09 ч);
  • №37 Киев - Запорожье (+1:49 ч);
  • №91 Киев - Львов (+1:46 ч);
  • №59 Киев - Чоп (+1:44 ч);
  • №106 Одесса - Киев (+1:29 ч);
  • №58 Ворохта - Киев (1:28 ч);
  • №17 Харьков - Львов (+1:25ч);
  • №774 Львов - Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 ч);
  • №716 Перемышль - Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 ч);
  • №705 Киев - Перемышль (+6:10 ч)
  • №743 Дарница - Львов (ожидает отправления, +3 ч);
  • №710 Львов - Дарница (+5:15ч).

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по шести станциям "Укрзализныци". Из-за этого возникла задержка в движении 14 пассажирских поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: