Из шести вражеских ракет над Львовщиной ПВО сбили две, рассказал глава региона.

Из шести вражеских ракет над Львовщиной ПВО сбили две.

Об этом в Telegram сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации, из шести вражеских ракет наши силы ПВО сбили над Львовщиной две. Три попали в электрические подстанции во Львовской области. Одна – в электрическую подстанцию на Закарпатье", - отметил он, добавив, что предполагают, что ракеты летели с Каспийского региона.

По информации Козицкого, в результате этих ракетных ударов трем электрическим подстанциям во Львове нанесли существенные повреждения. Есть задержка в движении поездов.

"Два человека обратились в медучреждения области с осколочными ранениями. По их словам, находились неподалеку от мест взрывов. Состояние пострадавших – средней тяжести", - уточнил он.

Ранее во вторник сообщалось о мощных вечерних обстрелах Львова.

Как сообщал УНИАН, Командование Воздушных Сил ВСУ ранее сообщило, что для нанесения ракетных ударов по Украине вечером 3 мая Россия привлекла стратегические бомбардировщики из Каспийского региона и другие военные средства. В частности по объектам Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей ориентировочно попали 18 ракет.