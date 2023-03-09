Эта ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.

В Золочевском районе Львовской области завершен разбор завалов разрушенных ракетным ударом домов: погибли пять человек.

Об этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram. Он отметил, что вражеская ракета упала сегодня около 4 часов утра во время воздушной тревоги.

"Погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Огонь потушили. Разбор разрушенных зданий уже завершили", - написал он.

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По словам Козицкого, остальные ракеты, которые находились в воздушном пространстве Львовской области, силы ПВО сбили.

"Сколько именно ракет уничтожили над нашей областью сказать не могу, эту информацию соответствующие службы попросили не обнародовать. И прошу жителей области тоже не сообщать о таких вещах, пока это не сделают официальные источники", - отметил глава ОВА.

Он также добавил, что эта ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.

Ракетный удар по Украине 9 марта

Ночью и утром сегодня, 9 марта, Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины. В частности, во Львовской области российская ракета попала в жилую зону в Золочевском районе. Там начался пожар.

Всего враг выпустил 81 ракету различного базирования, в том числе "Кинжалы" и "Калибры". Кроме того, осуществлено восемь пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131". Также восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате сегодняшней атаки поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, поэтому применены ограничения поставок электроэнергии в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

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