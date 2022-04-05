Это позволяло противнику корректировать ракетные удары.

В Одессе задержана женщина-блогер, которая фиксировала для врага обстрелы города.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сославшись на информацию СБУ.

Отмечается, что уроженка Одесской области, 1984 года рождения, передавала российским Telegram-каналам для публикации видеозаписи моментов вражеских обстрелов. Это позволяло противнику корректировать ракетные удары.

Также получены доказательства того, что подозреваемая призвала к нарушению территориальной целостности Украины. Ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что житель Славянска распространял в Telegram-канале информацию о перемещении украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: