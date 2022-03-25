Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

"Ориентировочно в 22:38 Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части", - сказано в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Также в результате попадания ракет возникло два очага пожара.

Как сообщал УНИАН, 15 марта оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Днепра, в результате чего был ранен один человек. По данным следствия, около 03:00 15 марта вооруженные силы РФ совершили очередной целенаправленный ракетный обстрел международного аэропорта Днепра. В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.

А 11 марта оккупанты по объектам в Луцке, Днепре, Ивано-Франковске выпустили крылатые ракеты бомбардировщиками Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ.

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