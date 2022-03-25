Попадание ракет повлекло два пожара.

Российские военные попали по одной из воинских частей на окраине города Днепр вечером четверга.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, два ракетных удара были нанесены около 22:38.

В результате ракетных ударов существенно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Попадание ракет повлекло два пожара. Какими именно ракетами оккупанты нанесли удар пока не сообщается.