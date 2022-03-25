Российские военные попали по одной из воинских частей на окраине города Днепр вечером четверга.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, два ракетных удара были нанесены около 22:38.
В результате ракетных ударов существенно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Попадание ракет повлекло два пожара. Какими именно ракетами оккупанты нанесли удар пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела оккупантами реактивной системой залпового огня "Град" на Днепропетровщине повреждены более 20 жилых частных домов, один человек ранен. По данным следствия, 22 марта российские оккупанты в течение часа обстреливали поселок Малая Костромка Криворожского района Днепропетровской области, используя реактивную тяжелую артиллерию. Любые военные объекты на этой территории отсутствуют.
Кроме этого, ранее российские войска нанесли ракетные удары по городу Павлоград, разрушив железную дорогу.
Также 15 марта вооруженные силы РФ осуществили целенаправленный ракетный обстрел международного аэропорта Днепра. В результате ракетного обстрела аэропорта в Днепре был ранен один человек.