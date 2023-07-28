Захватчики хотят продолжать свое давление на украинские порты.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты накапливают силы и предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты.

Она сказала в эфире телемарафона, что эта ночь прошла для юга чуточку спокойнее в отличие от предыдущих. В то же время это также может быть признаком некоторой тактической паузы со стороны врага.

"Они явно накапливают силы и собирают потенциал для того, чтобы продолжать давить на те чувственные элементы нашей обстановки, где хотят получить преимущество", - отметила Гуменюк.

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Она пояснила, что речь идет о портах и Черноморской акватории, где захватчики пытаются господствовать.

"И в последнее время все больше слышим по радиоперехватам, в том числе, как они предупреждают гражданские суда о невозможности следования в украинские порты", - отметила пресс-секретарь.

Ситуация в Черном море

Как известно, 17 июля Россия официально объявила о своем выходе из "зернового соглашения", которая позволила разблокировать экспорт украинского продовольствия в условиях полномасштабной войны.

В то же время Украина планирует продолжить экспорт без участия России. Соответствующее предложение президент Украины Владимир Зеленский озвучил Турции и Организации Объединенных Наций, выступавших посредниками в "зерновом соглашении".

В свою очередь, Министерство обороны России анонсировало, что с 20 июля будет атаковать в Черном море все суда, которые будут следовать в украинские порты. Также Россия начала готовиться к блокирование движения по Черному морю, неоднократно атаковала морские и речные порты в Одесской области.

По данным украинской разведки, РФ обстреливает украинскую портовую инфраструктуру, потому что хочет сама продавать краденое у Украины зерно.

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