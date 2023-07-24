Атаки на порты и запасы украинской агропродукции направлены также на усложнение возобновления работы "зернового коридора".

Россия обстреливает украинскую портовую инфраструктуру, потому что хочет сама продавать краденое на временно оккупированных территориях Украины зерно. Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В комментарии Military Media Center он назвал ракетные атаки на украинские порты "откровенным террором", который оккупанты осуществляют под надуманным предлогом несуществующих на самом деле военных целей. По словам Юсова, почти ежедневные обстрелы морских портов Одессы и Одесской области направлены на "прямое уничтожение украинской портовой инфраструктуры, украинских запасов продовольствия для того, чтобы в будущем усложнить возобновление работы "зернового коридора".

"Таким образом, Путин публично заявляет, что ставится задача напрямую работать государству-агрессору со странами Африки, Азии относительно поставок зерна, в том числе краденого украинского зерна со временно оккупированных территорий", – объяснил представитель разведки.

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По его мнению, РФ этими атаками также пытается сеять панику среди гражданских украинцев. Однако в ГУР считают, что здесь "результаты для врага являются ничтожными".

Срыв "зерновой сделки" и атаки РФ на украинские порты

17 июля Россия отказалась продлевать "зерновое соглашение", в рамках которого Украина экспортировала свое зерно в другие страны Черным морем. При этом в Украине заявили, что планируют возобновить работу "зернового коридора" и без участия РФ.

Путин озвучил свою причину выхода РФ по зерновой инициативе. По его словам, соглашение якобы не оправдало своего назначения и не способствовало снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки. По мнению российского диктатора, якобы не было выполнено ни одно из "условий" соглашения по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки. Путин также отметил, что РФ готова "заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

После срыва "зерновой сделки", российские оккупанты уже несколько ночей подряд атакуют Одесскую область, нанося удары по портовой инфраструктуре и самому городу. В результате этих ударов было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были быть отправлены в Китай, разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор в самом центре Одессы. Не прошла без ударов и ночь на 24 июля – россияне атаковали дронами Дунайские портовые мощности.

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