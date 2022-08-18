Враг угрожает призывать подростков в вооруженные силам.

Враг начал тотальные репрессии против гражданского населения временно оккупированного Мелитополя.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Враг проводит тотальные репрессии в отношении гражданского населения. Они начали отбирать машины юридических лиц на блок-постах, объявляя об их национализации... Похищения людей продолжаются, и за последнюю неделю в плен забрали 10 человек. У людей начинают забирают их бизнес ... это объясняют какой - то национализацией", - сказал Федоров.

Он отметил, что репрессии касаются и детей.

"Враг объединил все наши профтехучреждения и сказал, что из четырех заведений теперь будет один. И тех подростков, которые не хотят идти учиться в это учебное заведение, оккупанты обещают призывать во вражеские вооруженные силы", - отметил Федоров.

Мэр также сообщил, что последние две недели являются адскими для врагов на территории временно оккупированного Мелитополя и Мелитопольского района: ежедневно звучат взрывы в местах дислокации вражеской техники и складов боеприпасов.

"Вчера в Мелитополе был громкий взрыв, после которого был полностью заблокирован выезд из города. Взрыв прогремел вблизи рашистской комендатуры, сразу они перекрыли весь квартал, и сегодня мы не можем четко сказать, сколько убитых и раненых врагов. А еще вчера раздался громкий взрыв в Кирилловке, по неофициальным данным, это был склад боеприпасов, расположенный на побережье Азовского моря", - рассказал Федоров.

Как сообщал УНИАН, 17 августа сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где размещена одна из комендатур оккупантов.

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